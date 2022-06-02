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    02 июня 2022, 20:28

    Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины — Небензя

    Постпред РФ в ООН Небензя: РФ готова обеспечить безопасный вывоз украинского зерна

    Полина Созыкина

    Россия готова обеспечить безопасный проход судам для вывоза зерна с Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины — Небензя

    «Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — сказал Небензя журналистам.

    О том, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Безопасность морской навигации должна обеспечить сама Украина, так как это их мины плавают в акватории. Об этом говорил и глава МИД Сергей Лавров. По его словам, как только вопрос разминирования будет решен, военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее до пунктов назначения.