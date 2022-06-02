Россия готова обеспечить безопасный проход судам для вывоза зерна с Украины, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши», — сказал Небензя журналистам.

О том, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Безопасность морской навигации должна обеспечить сама Украина, так как это их мины плавают в акватории. Об этом говорил и глава МИД Сергей Лавров. По его словам, как только вопрос разминирования будет решен, военно-морские силы РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее до пунктов назначения.