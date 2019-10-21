Он отметил, что Африка становится континентом возможностей, благодаря огромным ресурсам потенциальной экономической привлекательности. Это новый растущий рынок, где запросы населения растут, а значит расширяется площадка для возможных инвестиций и последующего извлечения выгоды. Как следствие возникает конкуренция, которая не всегда остается в рамках приличий.

Инвестиции и сотрудничество: Путин поделился ожиданиями саммита «Россия — Африка» Подробнее

«Мы видим, как ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран. Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, — уже в „новой обертке“ — выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей живущих здесь, и на экологические и другие риски», — заявил российский лидер.

Он отметил, что Россия по такому пути не пойдет. Наша страна выступает за здоровую и цивилизованную конкуренцию за сотрудничество с Африкой. Владимир Путин отметил, что именно о таких моментах пойдет речь на саммите и экономическом форуме «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 23 и 24 октября.

«Мы нацелены вместе с нашими африканскими партнерами отстаивать общие экономические интересы, защищать их от односторонних санкций, в том числе путем снижения доли доллара и перехода на другие валюты во взаимных расчетах», — заявил российский президент.

Владимир Путин отметил, что сами страны Африки не хотели бы противостояния мировых держав на их континенте. Вместо соперничества нужно идти по пути сотрудничества в противодействии проблемных для континента факторов. таких как терроризм, нищета, бесконтрольная миграция, эпидемии

«Россия готова именно к такой работе. Наша африканская повестка носит позитивный, устремленный в будущее характер. Мы не дружим с кем-либо против кого-либо и решительно отвергаем какие бы то ни было геополитические игры вокруг Африки», — подытожил президент России.

Ранее Владимир Путин заявил, что на саммите и экономическом форуме «Россия — Африка» участники обсудят вопросы сотрудничества. В том числе он ожидает множества предложений от стран континента по вопросам расширения двусторонних отношений. Россия же со своей стороны подготовила несколько инвестиционных проектов, стоимостью несколько миллиардов долларов и рассчитанные на пять лет. По итогам встречи все дальнейшие шаги пропишут в итоговой декларации.