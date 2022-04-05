Российская сторона готова честно и последовательно работать за переговорным столом с Украиной, другая сторона не будет выдвигать новые требования и отрицать существующие проблемы. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Помешать переговорному процессу может отрицание украинской стороной проблем с русским языком, правами русскоязычного населения и нацификацией всех сфер жизни в стране, подчеркнул министр.

«Международное сообщество обязано знать правду, знать о том, что российская сторона честно и последовательно готова работать за переговорным столом, но если украинцы, украинская делегация, будет по-прежнему заявлять о том, что необходимы какие-то дополнительные шаги со стороны РФ, если она будет по-прежнему категорически отказываться, как это делает сейчас, даже обсуждать задачи денацификации, демилитаризации, <…> я не думаю, что это будет способствовать дальнейшему ходу переговорного процесса», — заявил Лавров.

Мирные переговоры России и Украины не должны повторить судьбу Минских договоренностей, заявил Лавров. Российская сторона готова вести диалог, а не видимость его, подчеркнул министр. Глава МИД призвал украинскую сторону не заниматься саботажем.