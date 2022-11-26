26 ноября 2022, 02:14
Россия экспортировала вооружения на $8 млрд в 2022 году
Путин заявил, что экспорт российских вооружений составил $8 млрд в 2022 году
Объем экспорта российских вооружений составил восемь миллиардов долларов в 2022 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии в честь 15-летия Ростеха.
«Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на восемь миллиардов долларов», — отметил глава государства.
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Он подчеркнул, что при нынешней ситуации это очень хороший результат. Также Путин добавил, что есть контракты с еще большими цифрами. Но об этих сделках президент не стал говорить.
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«Потому что, как у нас в народе говорят, „еще не вечер“, год еще не закончился», — пояснил он.
По словам российского лидера, страна всегда гордилась своими оружейниками. Эти специалисты занимают ведущие позиции не только по гиперзвуковому оружию, но и другим компонентам вооруженной составляющей России.
Ранее Путин призвал обеспечить потребности российской армии в полном объеме. Эту задачу он назвал главной для предприятий ОПК.
Оружие
Владимир Путин
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