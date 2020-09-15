Россия успешно борется с коронавирусной инфекцией. Об этом говорят данные о числе заболевших и количестве летальных случаев в стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Мы эффективно противостоим распространению коронавируса. Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по смертности от этой опасной инфекции», — сказал Путин, когда в режиме видеоконференции принял участие в открытии многофункциональных медцентров Минобороны России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ситуация с коронавирусом в РФ стабильная. Средний суточный прирост по стране равен 0,5%. По ее словам, вылечившийся от коронавирусной инфекции человек может быть заразен еще 90 дней. Конкретно в России речь идет о 48 днях. При этом анализы могут показывать, что пациент совершенно здоров.

За последние сутки в России выявили 5529 случаев COVID-19. Всего за время эпидемии в стране заразились 1 073 849 человек. Выздоровели 884 305 пациентов, 18 785 умерли.

Москва продемонстрировала суточный прирост. Во вторник, 15 сентября, он впервые за долгое время превысил отметку в 700 заболевших. В столичном оперштабе это связывают с возвращением из отпусков, переходом сотрудников в офисы и другими факторами.