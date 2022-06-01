Россия достигнет целей спецоперации на Украине вне зависимости от действий США

Соединенные Штаты хотят отдалить от России выполнение целей специальной операции на Украине, однако они в любом случае будут достигнуты. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Украину безостановочно накачивают новейшими системами вооружений. По его мнению, это делается, чтобы не приблизить, а наоборот отдалить момент выполнения всех целей спецоперации. Об этом написал ТАСС.

«У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России», — сказал Рябков, отметив, что РФ проходит сейчас непростой период.

Ранее в Белом доме сообщили, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать в себя ракетные системы HIMARS. Уточнялось, что поставляемые украинской стороне ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами территории Украины.