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    01 июня 2022, 12:14

    Россия достигнет целей спецоперации на Украине вне зависимости от действий США

    Замглавы МИД Рябков: Россия достигнет целей спецоперации на Украине вопреки действиям США

    Наза Салех Захи

    Соединенные Штаты хотят отдалить от России выполнение целей специальной операции на Украине, однако они в любом случае будут достигнуты. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Россия достигнет целей спецоперации на Украине вне зависимости от действий США

    Он отметил, что Украину безостановочно накачивают новейшими системами вооружений. По его мнению, это делается, чтобы не приблизить, а наоборот отдалить момент выполнения всех целей спецоперации. Об этом написал ТАСС.

    «У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России», — сказал Рябков, отметив, что РФ проходит сейчас непростой период.

    Ранее в Белом доме сообщили, что США готовят новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать в себя ракетные системы HIMARS. Уточнялось, что поставляемые украинской стороне ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами территории Украины.