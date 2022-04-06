Россия допустила новые провокации со стороны Украины, аналогичные Буче

В отношении военнослужащих РФ возможны новые провокации, подобные той, что имела место в Буче. Об этом заявил постпред России при ООН Василй Небензя. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы прекрасно понимаем, что вы делаете, разыгрывая украинскую карту и с каждым днем нагнетая истерическую антироссийскую пропагандистскую кампанию. <…> Поэтому мы предполагаем, что будут и дальше происходить новые мерзкие провокации по типу Бучи, новые попытки очернить российских солдат и представить их садистами и насильниками. Это крайняя подлость», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Ранее постпред РФ при организации заявил, что спецоперация оказалась единственным вариантом спасения Донбасса, поскольку администрация Украины планировала решить проблему региона силовым путем уже в марте.

Он также рассказал, что ВСУ постоянно издеваются над мирными гражданами и убивают их. Эти преступления готовы подтвердить сотни и тысячи людей. Заявления же Украины о преступлениях, якобы совершенных Вооруженными силами России, никто подтвердить не может.