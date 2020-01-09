В ХХI веке Россия должна не только сохранить статус одной из главных морских держав в мире, но и укрепить его. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — отметил Путин во время совещания с руководством Минобороны и Главного командования российского ВМФ. Его слова привело РИА «Новости».

Президент добавил, что развитию флота страны за последние годы уделялось повышенное внимание. В частности, выделялись необходимые средства и ресурсы.

«Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники», — пообещал лидер страны.

Он также подчеркнул, что доля современного оружия и техники на флоте должна достигнуть 70% в ближайшее время. Необходимо не только достичь такого показателя, но и поддерживать его на этой отметке.

В начале декабря министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить число военных кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон».