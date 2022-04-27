России нужен суверенитет от всех возможных цифровых экспансий, которые она на себе испытала в прошлые годы. Такое мнение высказал замглавы департамента информационных систем Минобороны РФ Николай Лишин.

Первая стратегическая конференция «Импортонезависимость» открылась 27 апреля в Новосибирске. Мероприятие проходит при поддержке регионального правительства и Минцифры России. На нем говорят об обеспечении цифровой независимости России при современных геополитических условиях.

«Мы говорим об очень важных вещах, с точки зрения обороны в том числе. Потому что цифровая экспансия, которая произошла на нашу страну, она, слава богу, сейчас дезавуирована. От тех решений, которые мы сегодня здесь выработаем и примем, от того, о чем мы будем говорить, и путей, которые наметим, во многом будет зависеть и будущее нашей страны и действительно ее независимость», — сказал Лишин во время конференции. Его процитировало РИА «Новости».

Он выразил мнение, что в итоге путь к импортонезависимости РФ должен завершиться тотальным суверенитетом государства от всех возможных экспансий, которые оно испытало на себе ранее. Лишин заявил, что нужно разработать предложения, которые позволят серьезно изменить сложившуюся ситуацию в области цифрового обеспечения в стране.