Власть 13 декабря 2022, 19:34 Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции просвещения — Путин Путин: Россия должна идти вперед, опираясь на лучшие отечественные традиции РИА «Новости»

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Развитие России связаны с ее лучшими отечественными традициями научного поиска и просвещения, которые помогут решить самые сложные задачи нового времени. С таким заявлением в обращении к 75-летию Российского общества «Знание» выступил президент России Владимир Путин.

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Глава государства напомнил, что общество «Знание» появилось в послевоенные годы, объединив ученых, педагогов и деятелей культуры. Все вместе они объединились для восстановления образования страны и развития науки, которая стала фундаментом дальнейшего социально-экономического развития.

«Наши ученые, весь наш народ именно своим трудом и интеллектом добились бесспорных, прорывных достижений во многих областях и сферах. Мы с вами обязаны это помнить и имеем полное право этим гордиться, должны идти вперед, стремиться к новым горизонтам, опираясь на лучшие отечественные традиции научного поиска и просвещения, вместе решать большие, сложные, амбициозные задачи нового времени» — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что на Российском обществе «Знание» сегодня лежит немалая ответственность. Понимая это, руководство уже преобразило работу организации и вывело ее на новый уровень. Речь идет о внедрении цифровых решений, новых подходов по привлечению молодежи, запуска видеолекций по разной тематике. Все научные труды, выпущенные под знаком общества «Знание» стали знаком качества.

Путин напомнил о запущенных обществом «Знание новых проектах и конкурсах. Отдельно он отметил „Лигу лекторов“, куда вошли ученые, руководители известных компаний, артисты и спортсмены, которые рассказали о своем пути к успеху.

«Прошу вас не сбавлять набранных темпов, продолжать и наращивать начатую работу по всей стране, в том числе и в новых регионах России, где уже открыты представительства общества „Знание“: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — обратился к руководителям организации президент России.

Он добавил, что вклад общества «Знание» в суверенное развитие России продолжит расти, сохраняя правду об истории страны и продолжая борьбу с дезинформацией.