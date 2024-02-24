Власть 24 февраля 2024, 11:20 Россия долго боролась за космос без оружия — Рябков МИД: США не доказали «планов» России по размещению ядерного оружия в космосе Unsplash

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Россия не собирается выходить из Договора о космосе 1967 года. Такое заявление сделал замглавы министерства иностранных дел Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

Представитель дипведомства отметил, что Соединенные Штаты пытаются добиться превосходства в космическом пространстве. Для этого они обвиняют других в том, чего нет на самом деле, а затем «интенсифицируют собственные усилия», которые идут вразрез с интересами международной безопасности.

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«Мы долгое время ведем борьбу за сохранение космоса свободным от оружия любого вида», — подчеркнул Рябков.

США не представили никаких доказательств, обвинив Россию в якобы планах развертывания ядерного оружия в космосе, сообщало агентство. Замглавы МИД напомнил, что американцы используют тему в пропагандистских целях.

Как писали зарубежные СМИ, спецслужбы США поторопились с обнародованием информации о «планах» России запустить на околоземную орбиту ядерное оружие. Министр обороны России, комментируя эти слухи, отметил, что страна всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе. При этом американская сторона пытается убедить весь мир, что Россия якобы готовится запустить ЯО в космос уже в 2024 году.