Власть 02 июля 2023, 22:07 Россия добьется цели и устранит угрозу членства Украины в НАТО — Медведев Медведев: Россия добьется устранения угрозы членства Украины в НАТО РИА «Новости»

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Цель России простая — устранить угрозу вступления Украины в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Эпоха противостояния», опубликованной в «Российской газете».

«И мы ее добьемся. Так или иначе», — написал Медведев.

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Политик отметил, что Россия не пыталась сдерживать расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Москва просила только учитывать ее обеспокоенность и не приглашать в Североатлантический альянс бывшие союзные республики, с которыми у России есть территориальные споры.

В статье Медведев ответил на вопросы, почему все — «от больных тяжелой русофобией маразматиков в американском сенате до неустойчивых стариков в Белом доме» продолжают обвинять Россию и почему именно сейчас снова возник «белый шум». Политик проанализировал последствия недавнего мятежа в России и причины того, что Запад проталкивает киевский режим в НАТО.