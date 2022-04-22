Спецоперация на Украине направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, Россия добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова опубликована в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Антонов по совместительству является постоянным наблюдателем России при Организации американских государств (ОАГ).

«Именно на цели демилитаризации, денацификации и направлена российская специальная военная операция на Украине. Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся! Это необходимо нашим славянским народам, живущим в России, на Украине и в Белоруссии», — заявил посол в ответ на лишение России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ.

Антонов назвал это «целенаправленной компанией по изоляции России на международных площадках». Российскую Федерацию наказывают за стремление отстаивать свои законные национальные интересы и нежелание подчиняться чужой воле, заявил посол.

«Почему же нас хотят лишить права жить достойно, без угроз фашистских молодчиков извне, проводить независимую внешнюю политику?» — говорится в сообщении дипломатического представительства.