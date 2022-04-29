Украинские и западные власти продолжают закрывать глаза на трагедию в Одессе 2 мая 2014 года. Несмотря на это, Россия добьется наказания всех виновных и причастных к преступлению. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как отметила Захарова, украинские националисты в 2014 году с демонстративной жестокостью расправились с жителями Одессы. Люди протестовали против пришедших к власти национал-радикальных сил. В итоге погибли 48 человек. Несогласных сжигали заживо, некоторые отравились угарным газом или погибли при падении с верхних этажей подожженного нацистами Дома профсоюзов.

Представитель МИД подчеркнула, что это чудовищное преступление до сих пор не раскрыли.

«Киев и западные страны закрывают на него глаза, как и на неонацизм, разрастающийся на Украине, словно раковая опухоль. Мы никогда не забудем этого ужасного преступления. Будем добиваться установления и наказания всех тех, кто был к нему причастен», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что всего через несколько дней исполнится восемь лет с момента трагедии в Одессе.