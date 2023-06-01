Власть 01 июня 2023, 14:44 Россия денонсировала договор с Украиной об использовании Азовского моря Госдума денонсировала соглашение России и Украины о сотрудничестве в Азовском море РИА «Новости»

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Госдума приняла закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Ранее документ в ГД внес президент Владимир Путин.

Соглашение подписали в Керчи в 2003 году. После вхождения в состав России ДНР, Запорожской и Херсонской областей берега Керченского пролива и Азовского моря принадлежат исключительно РФ.

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«Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора», — отметили в пояснительной записке.

В документе также отметили, что украинские власти также денонсировали соглашение. Это произошло 25 марта 2023 года. Владимир Путин внес в Госдуму закон о денонсации договора 24 мая, напомнил RT.

В середине мая российские военные разминировали Азовское море, теперь его порты можно использовать для сообщения с новыми регионами страны. По словам командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, специалисты уничтожили основные части систем противовоздушной обороны и мониторинга надводной обстановки ВСУ.