Президент Владимир Путин сообщил, что Россия делает все возможное, чтобы военные действия на территории Нагорного Карабаха прекратились. Он также отметил, что российская сторона находится на связи и с Арменией, и с Азербайджаном.

«Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, и используют против друг друга оружие», — передает ТАСС слова президента.

Он отметил, что обе стороны могут достичь своих целей в ходе мирных переговоров. Путин выразил надежду, что российской стороне удастся добиться результата, но на основе, которая устраивала бы всех жителей Карабаха.

Ранее Владимир Путин рассказал о главной цели России. По его мнению, она заключается не в том, чтобы нравиться кому-то, а в том, чтобы развиваться и укреплять себя. Кроме того, российский президент высказался на тему межрелигиозных конфликтов, передает RT.