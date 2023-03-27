Эксклюзив 27 марта 2023, 14:04 Россия дала симметричный ответ на агрессивное поведение НАТО в Европе Политолог Колчин: размещением ядерного оружия в Белоруссии Россия ответила на агрессию НАТО РИА «Новости»

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Российские власти правильно сделали, что решили разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Страна ответила на агрессивные действия НАТО в Европе. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог Петр Колчин.

Он напомнил, что США уже давно разместили на территории Европы значительный арсенал, «который является средством сдерживания, устрашения и определенным репутационным проектом» американских властей.

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«Данное заявление российского руководства о размещении арсеналов в Белоруссии является единственно верным. НАТО все агрессивнее на наших границах, Москва должна выдвигать симметричные меры. Размещение на территории Белоруссии российского арсенала не нарушает никакие международные договоренности и законодательные нормы», — сказал Колчин.

Ранее Пентагон заявил, что размещение российской стороной тактического ядерного оружия в Белоруссии никак не изменит готовность ядерных сил Соединенных Штатов. Представитель администрации президента добавил, что США, как и раньше, привержены коллективной обороне блока НАТО.