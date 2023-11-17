Власть 17 ноября 2023, 10:23 Россия через 10 лет будет сильнее, мудрее и богаче — Песков Кремль: через 10 лет Россия обогатится и станет сильнее Bocharov Denis/news.ru

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Спустя десятилетие Россия станет еще сильнее, мудрее и богаче. Такое заявление сделал официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче», — подчеркнул он.

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Официальный представитель Кремля отметил, пока сложно давать прогноз о будущем мира. Однако, он предположил, что турбулентностей может стать больше, потому что коллективный Запад будет руками и ногами хвататься за свое уплывающее лидерство.

«Они как раз циничны и не будут гнушаться ни чем, а это чревато различными конфликтами», — сказал Песков о западных странах.

Россия не манипулирует ядерным оружием и ответственно относится к своим возможностям, напомнил Песков. Обвинения России в «ядерной риторике» в Кремле он назвал безумными. Пресс-секретарь также выразил надежду на то, что нынешний президент Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок.