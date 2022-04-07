Россия была, есть и будет. Фраза Мишустина утонула в овациях депутатов Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закончил выступать с отчетом правительства в Госдуме. В конце он заявил о том, что Россию невозможно отделить от остального мира. Депутаты отреагировали бурными овациями, сообщила газета «Московский комсомолец».

«Закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет», — заявил Мишустин.

После этого зал заседаний утонул в бурных овациях депутатов. Мишустин вынуждено прервал свое выступление. Он не сдержался и тоже присоединился к аплодисментам. Он поблагодарил депутатов за такую реакцию на его слова.

Мишустин рассказал депутатам об успехах российской экономики. По его словам, РФ смогла выйти на полное импортозамещение нескольких продуктов питания. Среди них — мясо, зерно, растительное масло и рыба.

Также он отметил, что во время пандемии экономика РФ росла в пять раз быстрее по сравнению с развитыми странами. Это произошло благодаря государственной поддержке бизнеса, подчеркнул глава кабмина.