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    15 сентября 2020, 10:53

    Россия будет защищать суверенитет Белоруссии — Володин

    Дарья Бунякова

    Россия, основываясь на Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), делает все для защиты суверенитета Белоруссии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
    Россия будет защищать суверенитет Белоруссии — Володин

    «Вот именно на этом основании мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», — пояснил Володин в эфире канала «Россия 24».

    Он добавил, что власть в Белоруссии принадлежит гражданам республики. Решать судьбу страны не могут ни американцы, ни поляки с литовцами, ни жители других стран.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва будет продолжать придерживаться всех договоренностей, достигнутых с Белоруссией. В их числе договор ОДКБ и соглашение о Союзном государстве.

    Лукашенко 9 августа выиграл на президентских выборах в Белоруссии. Он набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. После оглашения результатов несогласные с победой Лукашенко начали устраивать протесты с требованием отставки главы республики.

    Новости SMI.FM