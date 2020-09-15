Россия, основываясь на Договоре о коллективной безопасности (ОДКБ), делает все для защиты суверенитета Белоруссии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вот именно на этом основании мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», — пояснил Володин в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что власть в Белоруссии принадлежит гражданам республики. Решать судьбу страны не могут ни американцы, ни поляки с литовцами, ни жители других стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва будет продолжать придерживаться всех договоренностей, достигнутых с Белоруссией. В их числе договор ОДКБ и соглашение о Союзном государстве.

Лукашенко 9 августа выиграл на президентских выборах в Белоруссии. Он набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. После оглашения результатов несогласные с победой Лукашенко начали устраивать протесты с требованием отставки главы республики.