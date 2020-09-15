Россия будет защищать суверенитет Белоруссии — Володин
«Вот именно на этом основании мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», — пояснил Володин в эфире канала «Россия 24».
Он добавил, что власть в Белоруссии принадлежит гражданам республики. Решать судьбу страны не могут ни американцы, ни поляки с литовцами, ни жители других стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 сентября провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время встречи российский лидер отметил, что Москва будет продолжать придерживаться всех договоренностей, достигнутых с Белоруссией. В их числе договор ОДКБ и соглашение о Союзном государстве.
Лукашенко 9 августа выиграл на президентских выборах в Белоруссии. Он набрал 80,1% голосов избирателей, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. После оглашения результатов несогласные с победой Лукашенко начали устраивать протесты с требованием отставки главы республики.