Россия будет продолжать стремиться к улучшению условий для трудовых мигрантов, прибывающих из стран ближнего зарубежья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран», — сказал глава государства, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Путин подчеркнул, что в первую очередь речь идет о мигрантах из стран ЕврАзЭС.

Лидер РФ напомнил, что уже скоро заработает интернет-система «Работа без границ», которая позволит оформлять все документы для трудоустройства онлайн.

Путин в пятницу поручил правительству сформировать подход к соотношению российских и иностранных детей, обучающихся в одних школах. Президент поставил задачу определить подход, который был бы оптимальным с точки зрения адаптации иностранцев и эффективности учебного процесса.

Ранее в МВД РФ сообщили, что за время пандемии в страны ближнего зарубежья были депортированы около 450 мигрантов.