Власть 31 июля 2023, 13:39 Россия проследит за переговорами США и Украины по гарантиям безопасности Песков: Кремль будет следить за переговорами США и Украины по гарантиям безопасности РИА «Новости»

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Российские власти будут следить за переговорами Соединенных Штатов и Украины о гарантиях безопасности. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Украина рассчитывает, что по итогам обсуждения США предоставят ей долговременные обязательства, дающие возможность противостоять России в будущем. Пескова спросили об интересе российских властей к этим переговорам.

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«Следить будут», — ответил официальный представитель Кремля.

Переговоры по гарантиям безопасности анонсировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявил, что вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном возглавляет работу международной группы по ситуации на Украине.

Итогом ее деятельности должна стать совместная декларация стран «Большой семерки», сообщил Ермак. По его словам, Украина работает над двусторонними соглашениями с каждым из этих государств.