Власть 19 декабря 2022, 21:44 Россия будет готовить белорусских летчиков для самолетов с ядерным оружием Путин: Россия будет готовить белорусских летчиков для самолетов с ядерным оружием РИА «Новости»

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Россия продолжит готовить летчиков для самолетов ВВС Белоруссии. Как заявил российский лидер Владимир Путин, речь идет о воздушных судах, оборудованных под боеприпасы с ядерной боевой частью.

«Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью», — отметил Путин.

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Подобную форму совместной работы он назвал уже не новой. Аналогичные мероприятия не первый десяток лет проводят США со своими союзниками в рамках блока НАТО.

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О подготовке экипажей президент России заговорил во время пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин назвал обсуждение различных вопросов результативным и полезным. Главными аспектами сотрудничества двух стран он назвал сферу промышленной кооперации и сельского хозяйства. Переговоры Путина и Лукашенко проходили 19 декабря в Минске.