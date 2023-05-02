Важное 02 мая 2023, 15:20 Россия будет добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло — Путин Президент Путин: Россия будет добиваться налаживания нормальной жизни в новых регионах РИА «Новости»

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Власти будут добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло, заявил президент Владимир Путин. Во время церемонии по случаю возобновления трамвайного движения в Мариуполе глава государства отметил, что активные работы ведутся и в республиках Донбасса, и в Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что в новых регионах строят и ремонтируют дороги, жилье, объекты здравоохранения и образования, специалисты налаживают промышленное и сельскохозяйственное производства.

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«Будем, конечно, и дальше последовательно и системно решать все эти вопросы, добиваться, чтобы жизнь в городах и поселках этих регионов возвращалась в нормальное русло», — подчеркнул президент.

По его словам, ремонт трамвайных путей в Мариуполе провели при содействии правительства Санкт-Петербурга. Владимир Путин поучаствовал в церемонии в режиме видеосвязи, находясь в северной столице.

Глава государства добавил, что в городе еще «есть над чем поработать». Владимир Путин анонсировал также развитие транспортной инфраструктуры Мариуполя в целом и общее обновление автопарка.