Началась рабочая поездка генпрокурора России в Белоруссию

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Минск для участия в 32-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ (КСГП). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свой рабочий визит Краснов начал с возложения венка к мемориальному комплексу «Курган Славы», появившемуся в честь великой победы советского народа над фашизмом и в память о беспримерном подвиге солдат и офицеров.

Мемориал знаменует завершение крупной наступательной операции «Багратион» в 1944 году, которая привела к уничтожению немецко-фашистской армии группы «Центр». Именно в этих местах 150-тысячная группировка гитлеровских войск попала в Минский котел.

Краснов в рамках рабочей встречи проведет несколько двухсторонних встреч. Также пройдет трехсторонняя встреча с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым и генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном. Главы ведомств обсудят реализацию ранее достигнутых договоренностей.

Заключительной частью визита станет участие генпрокурора РФ в торжественных мероприятиях, которые посвящены 100-летию со дня основания прокуратуры Белоруссии.