Власть 11 мая 2023, 03:05 России удалось изрядно потрепать военную машину Украины — Песков Песков: России удалось изрядно потрепать военную машину Украины РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна в ходе СВО не стремится разрушить инфраструктуру и пытается сберечь жизни людей. При этом бойцы изрядно потрепали военную машину Украины, заявил официальный представитель Кремля в интервью ATV (Республика Сербская).

«Удалось изрядно потрепать военную машину Украины», — сказал Песков.

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Он отметил, что уже освобождены значительные территории Донбасса. Демилитаризация соседнего государства была заявлена как одна из важных целей СВО.

В этом же интервью Дмитрий Песков выразил уверенность, что Россия освободит Артемовск. Он назвал город очень сильным укрепрайоном ВСУ и охарактеризовал царящую обстановку как «очень эмоциональную». В Артемовске сосредоточена огромная группировка украинской армии. Она постоянно получает подпитку иностранной техникой, боеприпасами, напомнил официальный представитель Кремля.