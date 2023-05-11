11 мая 2023, 03:05
России удалось изрядно потрепать военную машину Украины — Песков
Песков: России удалось изрядно потрепать военную машину Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна в ходе СВО не стремится разрушить инфраструктуру и пытается сберечь жизни людей. При этом бойцы изрядно потрепали военную машину Украины, заявил официальный представитель Кремля в интервью ATV (Республика Сербская).
«Удалось изрядно потрепать военную машину Украины», — сказал Песков.
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Он отметил, что уже освобождены значительные территории Донбасса. Демилитаризация соседнего государства была заявлена как одна из важных целей СВО.
В этом же интервью Дмитрий Песков выразил уверенность, что Россия освободит Артемовск. Он назвал город очень сильным укрепрайоном ВСУ и охарактеризовал царящую обстановку как «очень эмоциональную». В Артемовске сосредоточена огромная группировка украинской армии. Она постоянно получает подпитку иностранной техникой, боеприпасами, напомнил официальный представитель Кремля.
Дмитрий Песков
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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