Нарышкин заявил, что России противостоит группа агрессивных режимов Запада во главе с США | 360°

Власть 14 октября 2022, 11:07 Поделиться Telegram

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Viber Нарышкин заявил, что России противостоит группа агрессивных режимов Запада во главе с США Директор СВР Нарышкин: России противостоят агрессивные режимы Запада во главе с США РИА Новости

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России сегодня противостоят агрессивные, тоталитарно-либеральные западные режимы, которыми управляют США. Такое заявление сделал председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Об этом сообщил ТАСС.

«России противостоит целая группа агрессивных, озлобленных тоталитарно-либеральных режимов Запада, которыми жестко управляет Вашингтон», — сказал он на пресс-конференции по подведению итогов IV Международной просветительской акции «Диктант Победы — 2022».

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Нарышкин напомнил, что в истории России есть много примеров испытаний, когда при тяжелых испытаниях люди объединялись, находило в себе силы для противостояния врагу.

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Ранее директор СВР высказал мнение, что Украина оказалась оружием в руках тоталитарно-либеральных режимов Запада.

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