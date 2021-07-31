России осталось сделать «пару шагов», чтобы докризисный уровень экономики в стране окончательно восстановился. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил помощник президента Максим Орешкин.

Он отметил, что уровень валового внутреннего продукта уже достиг показателей, которые были до пандемии. Но потенциальным цифрам он еще не равен.

«С точки зрения восстановления, оно еще не завершено, у нас уровень ВВП хоть и восстановился до докризисного, он находится еще ниже потенциального уровня, то есть еще пару шагов в восстановлении сделать нужно», — подчеркнул Орешкин.

Ранее о состоянии экономики высказался Владимир Путин. Президент отметил, что показатели действительно восстанавливаются. Но добавил, что коронавирус еще не побежден, и последствия пандемии побороть окончательно еще не удалось.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило, что российская экономика вернулась к уровню, который был до начала коронавирусного кризиса. Эксперты считают, что дальнейшие ограничения уже не смогут расшатать стабильность сектора.