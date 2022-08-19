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    19 августа 2022, 20:23

    России нужен крепкий тыл в виде демократической политической системы — Путин

    Путин: России нужен крепкий тыл в виде демократической политической системы

    Дарья Бунякова

    России необходим крепкий тыл в виде надежной и развивающейся демократической политической системы. Это позволит стране чувствовать себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин.

    России нужен крепкий тыл в виде демократической политической системы — Путин

    «Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся демократическую политическую систему», — сказал Путин.

    О необходимости такой системы лидер страны заговорил во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Он выразил надежду, что выборы в сентябре помогут укреплению надежной и развивающейся демократической политической системы России.

    Как подчеркнул президент, избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на выборах. По словам Памфиловой, предвыборная кампания уже идет полным ходом. Все проходит в штатном режиме без каких-либо сбоев.

    «Наша основная цель остается очень актуальной: от выборов к выборам повышать доверие и к самим выборам, и непосредственно к избирательной системе, поскольку это является залогом легитимности и, как следствие, стабильности в стране», — заявила председатель Центризбиркома.

    Она добавила, что выборы должны проходить в стране максимально открыто и прозрачно.