России необходим крепкий тыл в виде надежной и развивающейся демократической политической системы. Это позволит стране чувствовать себя уверенно, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся демократическую политическую систему», — сказал Путин.

О необходимости такой системы лидер страны заговорил во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Он выразил надежду, что выборы в сентябре помогут укреплению надежной и развивающейся демократической политической системы России.

Как подчеркнул президент, избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на выборах. По словам Памфиловой, предвыборная кампания уже идет полным ходом. Все проходит в штатном режиме без каких-либо сбоев.

«Наша основная цель остается очень актуальной: от выборов к выборам повышать доверие и к самим выборам, и непосредственно к избирательной системе, поскольку это является залогом легитимности и, как следствие, стабильности в стране», — заявила председатель Центризбиркома.

Она добавила, что выборы должны проходить в стране максимально открыто и прозрачно.