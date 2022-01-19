Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым

Существующий уровень инфляции в России неприемлем. В связи с этим власти делают шаги для возвращения этого показателя к целевым значениям. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, есть задачи поддержать микро- и макростабильность в экономике. Правительство и «наш мегарегулятор» справляются с этим. Об этом написал ТАСС.

Он добавил, что на экономику давят внешние и внутренние факторы. Прежде всего инфляционные. Они, по его мнению, привели инфляцию к сегодняшним показателям.

«Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля заявил, что на рубль оказывают влияние негативные факторы. Кроме того, не надо забывать и о его волатильности.

«В этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

По последним данным Росстата, инфляция в стране в 2021 году составила 8,39% при целевом уровне в 4%.