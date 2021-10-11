Песков заявил, что вопроса о «возвращении» Крыма Украине для России не существует

Кремль не будет обсуждать вопрос «возвращения» Крыма с Киевом. Такого вопроса для Москвы просто не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело «РИА Новости».

Слова Пескова стали ответом на очередное заявление из Киева. Советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» заявил, что «Крым можно „вернуть“ за пять минут, а война в Донбассе может быть остановлена одним звонком».

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности к такого рода обсуждению.

Ранее эту тему обсуждала представитель российского МИД Мария Захарова. Она говорила, что если Украине действительно нужно такое короткое время для достижения в Донбассе перемирия, то остается неясным, почему у Киева есть такие трудности с выполнением Минских соглашений.

Захарова отметила, что вопрос с Крымом давно не обсуждается — его вернули много лет назад, и возвратили его не Украине, а на историческую родину — в Россию. Дипломат посоветовала Арестовичу чаще следить за новостной повесткой.

В российском МИД резко реагировали и на саммит «Крымской платформы», который проходил в Киеве в августе. Лидеры и представители многих стран обсуждали этот же вопрос — как Украине «вернуть» российский Крым.