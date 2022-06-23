Россия не нуждается в создании новой G8 без участия США, Германии и Франции. У страны уже есть необходимые структуры, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Нам не нужна какая-то новая G8. У нас уже есть структуры, которые опираются на те принципы, о которых вы сейчас упомянули. Это, конечно же, структуры на Евразийском пространстве», — ответил Лавров на вопрос телеканала «Беларусь 1» о возможном создании G8 без США, Германии и Франции.

Он добавил, что ЕАЭС активно продвигает интеграционный процесс вместе с Китаем. К планам евразийской интеграции также присматриваются члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Некоторые из этих стран подписывают соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

«Шанхайская организация сотрудничества также вписывается в эти процессы. И, безусловно, это все происходит на пространстве СНГ, ОДКБ. Если брать аспекты военно-политические. И на пространстве, которое охватывает и Союзное государство Белоруссии и России», — отметил глава МИД.

Лавров напомнил о существовании БРИКС — структуры, которая выходит за границы Евразии. Вместе с Россией в эту группу входят Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка.