России может грозить дефицит сельхозпродукции из-за коронавируса

Россия может столкнуться с дефицитом сельскохозяйственной продукции. На импорте негативно отразится закрытие границ со странами ЕС и ЕАЭС из-за коронавируса. Об этом рассказал зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Сергей Лисовский.

У России есть санкционная закрытая граница с Евросоюзом, отметил сайт радиостанции «Говорит Москва». Эти ограничения не мешали РФ активно привозить сельхозпродукцию из Средней Азии — Узбекистана, Таджикистана, Ирана.

Теперь же многие государства закрыли границы. По этой причине продукты из Узбекистана и Таджикистана идут через Казахстан. Причем прохождение границы в этой стране значительно усложнилось. Раньше машины пересекали пропускной пункт за два-три часа, теперь они тратят на это до двух суток.

Кроме того, существуют административные барьеры. Казахстан запретил вывоз продовольствия за рубеж, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

«Поэтому вот эти логистические проблемы могут создать определенный дефицит по ряду овощей. Это не фатально. Это колебания 15-20% от необходимого объема», — отметил Лисовский.

По его мнению, изменения не приведут к особому росту цен или большому дефициту.