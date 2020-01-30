Петр Толстой рассказал о «вялотекущей войне» России и «тревожных соседях»

По словам Толстого, подтверждение депутатами ПАСЕ полномочий российской делегации означает возможность «спокойной работы» в течение следующего года. Это позволит в ходе пленарных заседаний, заседаний комиссий и комитетов информировать европарламентариев о позиции России.

«Мы находимся в состоянии постоянной вялотекущей войны, которую нам пытаются навязать Украина, Польша и страны Балтии. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то победа, но это отражение недружественной атаки», — ответил вице-спикер на вопрос, является ли прорывом подтверждение полномочий представителей России.

Он отметил, что наличие его как гражданина России в списке вице-спикеров ассамблеи является началом включения страны в «формализованные структуры». Особенно важно, что у РФ появилось право голоса в бюро. Над этим целенаправленно работала российская делегация.

Петр Толстой добавил, что революционной атмосферы в ПАСЕ не ощущает, так как идет совместная работа делегаций из 47 стран мира. Противодействие России есть, но к подобным «выпадам» со стороны «тревожных соседей» члены российской делегации в ассамблее уже адаптировались.