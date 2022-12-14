14 декабря 2022, 16:59
России хватит сил для наступления на Одессу и Чернигов — Водолацкий
Депутат ГД Водолацкий: перед Россией стоит задача защитить все свои территории
У России хватит сил для возможного наступления на Чернигов и Одессу, рассказал НСН депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, в скором времени действующие войска пополнятся всеми 300 тысячами мобилизованных россиян.
Парламентарий заявил, что ВПК страны набирает обороты, чтобы обеспечить армию необходимым количеством тяжелой артиллерии и ракет. Это вооружение необходимо для успешной борьбы с ВСУ и иностранными наемниками в зоне проведения спецоперации.
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По словам Водолацкого, Россия должна защищать все свои территории, «начиная от Херсона». Он объяснил — если НАТО поставит на Украину оружие дальностью 500 километров, российские военные будут отодвигать позиции ВСУ на то же расстояние.
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«Наша задача выполнить то, что определил президент России — это денацификация и демилитаризация Украины. Это задача номер один», — подчеркнул депутат Госдумы.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в будущем нужно будет освобождать Одессу и Чернигов. Он не стал уточнять, когда именно придется это сделать.
Одесса
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Оружие
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
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