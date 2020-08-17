Россельхознадзор пожаловался на изощренность контрабандистов

Чтобы успешно противостоять контрабандистам, которые стали действовать более изощренно при ввозе в Россию запрещенных продуктов, нужно конфисковать у них машины и товар, а водителям запрещать ввоз на пять лет.

Об этом в интервью РБК заявил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт. Служба уже представила в правительство соответствующие предложения. По мнению главы Россельхознадзора, они смогут в корне поменять ситуацию с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это (нелегальные поставки — РБК) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Он пояснил, что в последние годы контрабандисты стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция санкционная, сложно. Недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из непопавших под эмбарго стран. Используется ложный транзит, и многие другие преступные схемы.

Данкверт подчеркнул, что практика лишения визы и конфискация товара успешно используется в других странах.

На днях Россельхознадзор отчитался, что за последние пять дет уничтожил свыше 36 тысяч тонн санкционной продукции.