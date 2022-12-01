Власть 01 декабря 2022, 22:21 Россельхоз надзор одобрил поставки овощей и фруктов из Молдавии

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Предприятия Молдавии смогут поставлять в Россию овощи и фрукты со 2 декабря. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу Росселхознадзора.

В ведомстве уточнили, что ввоз продукции одобрили «в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции». Пока это касается 20 местных компаний.

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«Решение принято на основании анализа поступающей на территорию РФ продукции молдавских предприятий, для которых ранее были сняты ограничения», — заключили в пресс-службе.

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