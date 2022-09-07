Росрыболовство анонсировало возможное ограничение экспорта рыбы и красной икры | 360°

Власть 07 сентября 2022, 19:10 Поделиться Telegram

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Viber Росрыболовство анонсировало возможное ограничение экспорта рыбы и красной икры РИА «Новости»

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Росрыболовство может ввести ограничения на экспорт красной икры и красной рыбы. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Илья Шестаков.

Он сообщил об этом в закулисье Восточного экономического форума.

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«Прогноз вылова достаточно низкий. Мы сейчас внимательно следим за объемами, которые уходят на экспорт», — сказал Шестаков.

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Он предположил, что текущая ситуация может привести к введению ограничительных мер. По его словам, такой шаг позволит удержать на низком уровне цены на красную рыбу и обеспечить ее достаточное количество на российских прилавках.

«Мы соответствующее письмо в Минсельхоз отправили, ждем их позиции», — сказал Шестаков.

В числе возможных мер он назвал запрет или введение таможенной пошлины.

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