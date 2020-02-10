Роспуск Госдумы станет менее реален при принятии поправок в Конституцию

Сейчас президент имеет право распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра. Но правила могут поменять из-за поправок в Конституцию РФ. Об этом рассказал депутат Павел Крашенинников.

Если Дума трижды отклонила кандидатуру главы кабмина, то президент сам назначает премьера, а нижняя палата распускается. Это прописано в Конституции РФ.

«После правки, возможно, будет так: [президент] назначает и вправе распустить», — заявил газете «Коммерсант» Крашененников, являющийся сопредседателем рабочей группы по изменениям в Конституцию и возглавляющий комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Депутат уточнил, что хотя у президента в таком случае остается право распустить Госдуму, делать это он это не обязан. То есть может поступить по своему усмотрению.

Государственная дума 23 января в первом чтении одобрила внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Речь идет о расширении полномочий парламента, Конституционного суда РФ. Путин предложил ограничить количество президентских сроков, запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, усилить выполнение социальных обязательств государством, поставить в приоритет основной закон над международными соглашениями.

В проекте закона говорится, что все поправки в Конституцию должны оценить россияне. Каким образом пройдет голосование, пока не понятно. Недавно «Левада-центра» провел опрос на эту тему. Результаты показали, что 64% жителей России готовы принять участие в общероссийском голосовании.