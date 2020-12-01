Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец после концерта Басты

«Необходимо разобраться. В случае доказанной вины организаторов мероприятия, принять административные меры. Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды — это недопустимо», — сообщил Мишустин.

Премьер напомнил, что существуют правила, установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами об организации подобных мероприятий. Попова также согласилась, что сейчас не время проводить концерты из-за высокого риска заражения новой инфекцией. Поэтому спортивному центру был вынесен протокол о приостановлении работы. Глава ведомства также сообщила, что материалы переданы в суд.

Накануне Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил ужесточением санкций организаторам концертов, передает газета «Известия». Он отметил, что действия организаторов были направлены против интереса города и горожан.

Сам музыкант заявил, что все меры безопасности на мероприятии были соблюдены, а на входе зрителям выдавали маски. Он также добавил, что требование о заполнении 25% мест в зале вступает в силу только с 1 декабря.