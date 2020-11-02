Роспотребнадзор признал возможность распространения нового штамма коронавируса

Атаковавший Европу новый штамм коронавируса 20A.EU1 может появиться и в России. Пока он на территории страны не выявлен. Эксперты Роспотребнадзора считают, что новый вариант коронавируса не будет опаснее для здоровья, чем исходный.

Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«До настоящего момента в анализируемых образцах SARS-CoV-2 новый штамм 20А.ЕU1 не выявлен. С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили ученые Базельского университета в работе, опубликованной в электронной научной библиотеке medRxiv.

Они указали на появление новой разновидности коронавируса 20A.EU1. Он возник летом в Испании, затем начал перемещаться по европейским странам с открытием границ. Сейчас новый штамм выявлен в 12 странах ЕС, в Гонконге и Новой Зеландии. В Швейцарии им заражены 40% больных, в Ирландии — 60%, более чем 80% — в Великобритании.

Вирусолог Александр Чепурнов предположил, что новые штаммы коронавируса не будут более опасны для людей. Но признал, что они могут распространяться быстрее.