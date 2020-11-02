facebook_pixel
    02 ноября 2020, 21:52

    Роспотребнадзор признал возможность распространения нового штамма коронавируса

    Анастасия Кукова

    Атаковавший Европу новый штамм коронавируса 20A.EU1 может появиться и в России. Пока он на территории страны не выявлен. Эксперты Роспотребнадзора считают, что новый вариант коронавируса не будет опаснее для здоровья, чем исходный.
    Роспотребнадзор признал возможность распространения нового штамма коронавируса

    Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

    «До настоящего момента в анализируемых образцах SARS-CoV-2 новый штамм 20А.ЕU1 не выявлен. С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих на территории Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

    О появлении нового штамма коронавируса сообщили ученые Базельского университета в работе, опубликованной в электронной научной библиотеке medRxiv.

    Они указали на появление новой разновидности коронавируса 20A.EU1. Он возник летом в Испании, затем начал перемещаться по европейским странам с открытием границ. Сейчас новый штамм выявлен в 12 странах ЕС, в Гонконге и Новой Зеландии. В Швейцарии им заражены 40% больных, в Ирландии — 60%, более чем 80% — в Великобритании.

    Вирусолог Александр Чепурнов предположил, что новые штаммы коронавируса не будут более опасны для людей. Но признал, что они могут распространяться быстрее.