С 11 по 31 марта Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей. Сотрудники Единого консультационного центра (ЕКЦ) будут давать круглосуточные консультации, помогать в составлении претензий и исковых заявлений россиянам по телефону 8 (800) 555-49-43.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Акция приурочена ко всемирному Дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. Граждане России также смогут обратиться по любым вопросам защиты прав потребителей по телефонам территориальных органов Роспотребнадзора.

В этом году День прав потребителей пройдет под девизом «Рациональный потребитель» (The Sustainable Consumer). В российских регионах запланировано также проведение специалистами Роспотребнадзора лекций и семинаров потребительской грамотности для учащихся, «круглых столов» и тематических конференций.

В начале 2020 года сотрудники ведомства сообщили, что салаты, пирожные, студень и шаурма являются самыми опасными с точки зрения инфекций ресторанными блюдами.