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    04 октября 2021, 15:12

    Роспотребнадзор объяснил слова об отмене массовых мероприятий в России

    Роспотребнадзор — о словах Анны Поповой: дополнительных ограничений на массовые мероприятия нет

    Александр Блинов, Екатерина Керсипова

    Дополнительных ограничений на массовые мероприятия в России нет — об этом заявили в Роспотребнадзоре. Так в ведомстве пояснили слова главы Анны Поповой об отмене крупных мероприятий.

    Роспотребнадзор объяснил слова об отмене массовых мероприятий в России

    С заявлением Попова выступила на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом. Однако оказалось, что она говорила об уже имеющихся ограничениях. А решать, вводить их или нет, должны главы регионов.

    Руководители регионов сами принимают решение о возможности массовых мероприятий, опираясь на эпидемическую обстановку. Это делается при достижении определенных показателей, характеризующих ситуацию. Порядок определен постановлением главы Роспотребнадзора.

    «Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — сообщило ведомство.

    Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряженной.

    Главный санитарный врач страны также призналась, что у нее есть много вопросов к контролю за соблюдением масочного режима в регионах.

    Мэр Москвы Сергей Собянин между тем допустил ужесточение ковидных ограничений в столице.