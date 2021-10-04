Роспотребнадзор объяснил слова об отмене массовых мероприятий в России
Роспотребнадзор — о словах Анны Поповой: дополнительных ограничений на массовые мероприятия нет
Дополнительных ограничений на массовые мероприятия в России нет — об этом заявили в Роспотребнадзоре. Так в ведомстве пояснили слова главы Анны Поповой об отмене крупных мероприятий.
С заявлением Попова выступила на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом. Однако оказалось, что она говорила об уже имеющихся ограничениях. А решать, вводить их или нет, должны главы регионов.
Руководители регионов сами принимают решение о возможности массовых мероприятий, опираясь на эпидемическую обстановку. Это делается при достижении определенных показателей, характеризующих ситуацию. Порядок определен постановлением главы Роспотребнадзора.
«Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — сообщило ведомство.
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране крайне напряженной.
Главный санитарный врач страны также призналась, что у нее есть много вопросов к контролю за соблюдением масочного режима в регионах.
Мэр Москвы Сергей Собянин между тем допустил ужесточение ковидных ограничений в столице.