Роспотребнадзор назвал три этапа снятия коронавирусных ограничений

Глава Роспотребназдора Анна Попова рассказала на видеосовещании с Владимиром Путиным, что же в России будут открывать в первую очередь после смягчения карантина. Россиянам разрешат заниматься спортом и гулять в скверах. Позже откроют и парки.

В первую очередь, станет возможным заниматься спортом на улицах. На втором этапе россиянам разрешат выходить на прогулки, также возможно и открытие торговых точек и образовательных учреждений. На третьем этапе откроют парки и скверы. Но находиться на их территории можно будет, только соблюдая дистанцию.

Также, по словам Анны Поповой, возможными такие послабления станут только тогда, когда будет снижен темп прироста заболеваемости, коечный фонд будет достаточным, а тестирование россиян будет проводиться в полном объеме.

Владимир Путин проводит совещание по коронавирусу в режиме видеоконференции.