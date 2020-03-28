«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы правительству РФ

«Роснефть» заявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов в этой стране правительству России. В результате заключенного 28 марта соглашения, компания получит пакет собственных акций в размере 9,6%.

Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти» на официальном сайте компании.

«Сегодня „Роснефть“ заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — сказано в тексте сообщения.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался сообщить газете «Ведомости» название госкомпании, купившей активы.

Агентству «Интерфакс» он сообщил, что решение о продаже активов было ожидаемым.

«Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», — заявил он.

Полученный «Роснефтью» пакет акций на 9,6% на Московской бирже стоит 308 миллиардов рублей.

Леонтьев заявил ТАСС, что «Роснефть» рассчитывает на снятие американских санкций с ее дочерних предприятий — TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее объяснял введенные запретительные меры попыткой усилить изоляцию «режима» венесуэльского президента Николаса Мадуро.