«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы правительству РФ
Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти» на официальном сайте компании.
«Сегодня „Роснефть“ заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — сказано в тексте сообщения.
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался сообщить газете «Ведомости» название госкомпании, купившей активы.
Агентству «Интерфакс» он сообщил, что решение о продаже активов было ожидаемым.
«Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», — заявил он.
Полученный «Роснефтью» пакет акций на 9,6% на Московской бирже стоит 308 миллиардов рублей.
Леонтьев заявил ТАСС, что «Роснефть» рассчитывает на снятие американских санкций с ее дочерних предприятий — TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading.
Госсекретарь США Майк Помпео ранее объяснял введенные запретительные меры попыткой усилить изоляцию «режима» венесуэльского президента Николаса Мадуро.