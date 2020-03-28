    28 марта 2020, 22:27

    «Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы правительству РФ

    Анастасия Кукова

    «Роснефть» заявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже всех своих активов в этой стране правительству России. В результате заключенного 28 марта соглашения, компания получит пакет собственных акций в размере 9,6%.
    «Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы правительству РФ

    Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти» на официальном сайте компании.

    «Сегодня „Роснефть“ заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», — сказано в тексте сообщения.

    Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался сообщить газете «Ведомости» название госкомпании, купившей активы.

    Агентству «Интерфакс» он сообщил, что решение о продаже активов было ожидаемым.

    «Мы как публичная международная компания должны защищать наших акционеров. Мы это сделали в их интересах», — заявил он.

    Полученный «Роснефтью» пакет акций на 9,6% на Московской бирже стоит 308 миллиардов рублей.

    Леонтьев заявил ТАСС, что «Роснефть» рассчитывает на снятие американских санкций с ее дочерних предприятий — TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading.

    Госсекретарь США Майк Помпео ранее объяснял введенные запретительные меры попыткой усилить изоляцию «режима» венесуэльского президента Николаса Мадуро.