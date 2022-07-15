Роскосмос возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов
Путин назначил Юрия Борисова гендиректором Роскосмоса
Новым генеральным директором Роскосмоса стал Юрий Борисов. Указ президента РФ опубликовали на сайте Кремля.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — гласит документ.
Ранее он занимал пост вице-премьера, но 15 июля ушел в отставку. На эту должность утвердили министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Роскосмос покинул Дмитрий Рогозин. Владимир Путин освободил его от должности гендиректора. По версии СМИ, он займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий Украины.