Роскосмос возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов

Новым генеральным директором Роскосмоса стал Юрий Борисов. Указ президента РФ опубликовали на сайте Кремля.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — гласит документ.

Ранее он занимал пост вице-премьера, но 15 июля ушел в отставку. На эту должность утвердили министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Роскосмос покинул Дмитрий Рогозин. Владимир Путин освободил его от должности гендиректора. По версии СМИ, он займет руководящий пост на одной из освобожденных территорий Украины.