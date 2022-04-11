«Роскосмос» доложит Путину о перспективах сотрудничества на МКС

В ближайшее время «Роскосмос» доложит президенту РФ Владимиру Путину свою позицию о перспективах сотрудничества с партнерами по Международной космической станции. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин.

«Вопрос нашей позиции на днях обсуждался на набсовете „Роскосмоса“, в состав которого входят представители ключевых министерств и ведомств, связанных с работой „Роскосмоса“, а возглавляет его профильный вице-премьер. Планируем доложить нашу позицию президенту в ближайшее время», — сказал Рогозин.

Он также напомнил, что «Роскосмос» требовал от НАСА, Европейского и Канадского космических агентств принять меры по отмене санкций, введенных правительствами США, Канады и Евросоюза в отношении предприятий РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головного института ЦНИИмаш. В состав последнего входит в том числе Центр управления полетами, а без трех перечисленных организаций нельзя обсуждать безопасную эксплуатацию VRC.

Ранее Рогозин сообщал, что партнеры не собираются отменять санкции. В этой связи он заявил, что нормальные отношения возможны при полной отмене санкций.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило создание глобальной спутниковой системы «Сфера».