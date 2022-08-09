Роскомнадзору предложили проверить безопасность VPN-сервисов

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова попросила Роскомнадзор выяснить, соответствует ли российскому законодательству свободное использование VPN-сервисов в стране и насколько оно безопасно. Запрос сенатора оказался в распоряжении РИА «Новости».

Сенатор предположила, что данные пользователей VPN могут быть проданы, похищены злоумышленниками или переданы им. Она напомнила, что в некоторых странах, включая Белоруссию, Турцию, Туркмению, использование VPN запрещает закон.

«Эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества предупреждают о рисках использования VPN-сервисов. По их данным, провайдеры зачастую продают личные данные пользователей неизвестным третьим лицам. В 2021 году в даркнете выставили на продажу базу данных с информацией о 21 миллионе пользователей сервисов SuperVPN, GeckoVPN и ChatVPN», — процитировало политика Ura.ru.

Рукавишникова отметила, что многие из доступных россиянам VPN-сервисов финансируют США.

«С момента начала специальной военной операции и блокировки экстремистских социальных сетей Facebook и Instagram интерес россиян к VPN вырос в 11 раз. Этой ситуацией воспользовалось правительство США, решившее профинансировать действующие VPN-сервисы и вложить средства в создание новых инструментов обхода блокировок», — утверждает сенатор.

Она напомнила, что, по данным СМИ, цель — помочь россиянам ознакомиться с информацией из-западных источников, что позволит Соединенным Штатам «транслировать выгодную им точку зрения и распространять фейки».