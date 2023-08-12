Власть 12 августа 2023, 21:33 Роскомнадзор сообщил, что не вмешивался в работу Google Роскомнадзор: работа иностранных поисковиков в стране не ограничивается Unsplash

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В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу иностранных поисковых сервисов в стране. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — заявили в Роскомнадзоре.

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Ранее российские пользователи сети пожаловались на ошибки в работе поисковика. Детектор сбоев Downradar получил свыше 550 отчетов о трудностях его использования.

По данным сайта, наибольшее количество сбоев произошло в Москве, Казани, Петербурге и Новосибирске. Всего жалобы поступали из 20 российских регионов. Также ошибки зафиксировали в Белоруссии и на Украине.

Ранее появилась информация о блокировке корпоративных сервисов Google Workspace для российских организаций, которые попали под санкции США. Работники этих компаний рискуют навсегда потерять доступ к электронному документообороту Google Docs и корпоративным почтам.