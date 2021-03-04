Роскомнадзор потребовал у Facebook объяснить блокировку более 500 аккаунтов в Instagram

Компании Facebook придется объяснить ограничение доступа к 530 аккаунтам российских пользователей в Instaram. Соответствующий запрос уже направил Роскомнадзор.

Регулятор намерен не только выяснить причины блокировки аккаунтов, но и получить их список, уточнила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности», — отмечено в публикации.

Ранее в официальном блоге Facebook появилось сообщение о выявлении и удалении 530 учетных записей российских пользователей Instagram. Доступ к ним якобы ограничили за «скоординированные попытки ввести других в заблуждение».

Ранее стало известно, что РКН намерен обязать соцсети в России размещать на главной странице форму для жалоб. Через нее пользователи смогут сообщить о нарушающей законы информации.